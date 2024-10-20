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Расписание матчей РПЛ 20 октября

Расписание матчей РПЛ 20 октября
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Сегодня, 20 октября, в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Воскресенье, 20 октября:

  • 16:30 мск. «Оренбург» — «Крылья Советов»;
  • 19:00 мск. «Рубин» — «Динамо» Москва.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 12 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 29 очков в 12 встречах. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», который набрал 27 очков после 12 матчей.

На текущий момент последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ахмат», набравший шесть очков после 12 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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