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Результаты матчей Серии А 19 октября

Результаты матчей Серии А 19 октября
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Вчера, 19 октября, в рамках 8-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялись четыре встречи.

Результаты матчей чемпионата Италии 19 октября:

  • «Комо» — «Парма» — 1:1.
  • «Дженоа» — «Болонья» — 2:2.
  • «Милан» — «Удинезе» — 1:0.
  • «Ювентус» — «Лацио» — 1:0.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Ювентус». Подопечные Тьяго Мотты набрали 16 очков после восьми матчей. На второй строчке находится «Наполи», имеющий в своём активе столько же очков, однако имеет на одну встречу меньше. Тройку лидеров замыкает «Милан» с 14 очками после восьми матчей.

Сегодня, 20 октября, в итальянской Серии А будет сыграно ещё пять матчей 8-го тура. «Эмполи» встретится с «Наполи», «Венеция» примет на своём поле «Аталанту», «Лечче» будет играть с «Фиорентиной», «Кальяри» примёт на домашнем стадионе «Торино», а центральным матчем тура станет игра «Рома» — «Интер», которая стартует в 21:45 мск.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Италия — Серия А . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 1
Парма
Парма
0:1 Бонни – 20'     1:1 Пас – 45'    
Италия — Серия А . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Орсолини – 37'     0:2 Одгор – 56'     1:2 Пинамонти – 73'     2:2 Пинамонти – 85'    
Италия — Серия А . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Чуквезе – 13'    
Удаления: Рейндерс – 29' / нет
Италия — Серия А . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Хила – 85'    
Удаления: нет / Романьоли – 24'
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