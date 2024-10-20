Результаты матчей Серии А 19 октября

Вчера, 19 октября, в рамках 8-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялись четыре встречи.
Результаты матчей чемпионата Италии 19 октября:
- «Комо» — «Парма» — 1:1.
- «Дженоа» — «Болонья» — 2:2.
- «Милан» — «Удинезе» — 1:0.
- «Ювентус» — «Лацио» — 1:0.
На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Ювентус». Подопечные Тьяго Мотты набрали 16 очков после восьми матчей. На второй строчке находится «Наполи», имеющий в своём активе столько же очков, однако имеет на одну встречу меньше. Тройку лидеров замыкает «Милан» с 14 очками после восьми матчей.
Сегодня, 20 октября, в итальянской Серии А будет сыграно ещё пять матчей 8-го тура. «Эмполи» встретится с «Наполи», «Венеция» примет на своём поле «Аталанту», «Лечче» будет играть с «Фиорентиной», «Кальяри» примёт на домашнем стадионе «Торино», а центральным матчем тура станет игра «Рома» — «Интер», которая стартует в 21:45 мск.
Сколько стоят молодые футболисты:
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