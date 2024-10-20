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«Нужно оставаться скромными». Сперцян объяснил отсутствие поражений «Краснодара» в РПЛ

«Нужно оставаться скромными». Сперцян объяснил отсутствие поражений «Краснодара» в РПЛ
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил отсутствие поражений у клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отсутствие поражений у «Краснодара» в чемпионате можно объяснить нашей работой и верой всей команды. Нужно оставаться скромными и продолжать то, что мы делаем на тренировках и в играх. А за полем один из важных факторов — дисциплина», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 12 туров «Краснодар» заработал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Клуб ещё ни разу не потерпел поражение в текущем сезоне.

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