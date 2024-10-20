В «Ювентусе» подтвердили, что Поль Погба покинет клуб

Технический директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли подтвердил, что 31-летний полузащитник Поль Погба покинет команду.

«Погба был отличным игроком, но сейчас у нас другие планы. Мы инвестировали в разных футболистов, и теперь наша команда полностью укомплектована», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, французский футболист покинет «Ювентус» в качестве свободного агента. Контракт 31-летнего хавбека с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сентябре минувшего года Погба был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. В нынешнем октябре дисквалификация полузащитника была сокращена с четырёх лет до 18 месяцев. Он получил возможность вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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