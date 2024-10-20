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Расписание матчей Первой лиги 20 октября

Расписание матчей Первой лиги 20 октября
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Сегодня, 20 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 20 октября:

9:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Урал»;

10:00 мск. «Енисей» — «Уфа»;

12:30 мск. «Сокол» — «Алания»;

15:00 мск. «Шинник» — «Балтика».

В понедельник, 20 октября, в Первой лиге состоятся ещё два матча, в которых «Тюмень» примет «Торпедо», а «Чайка» сыграет с «Арсеналом».

После 14 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков. На второй строчке находится тульский «Арсенал», также набравший 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» с 25 очками.

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