Кордоба: «Краснодар» заслуживает побеждать, но рано говорить о чемпионстве

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил шансы на чемпионство клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Мы играем как одно целое, как команда. Это самое важное, что даёт результаты. Не хочу говорить о чемпионстве. Мы идём от игры к игре. Пока рано что-то говорить, надо делать свою работу. Мы хорошо играем, заслуживаем побеждать. Идём дальше», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по результатам 12 туров «Краснодар» заработал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб одержал девять побед подряд и стал пятой командой за всю историю турнира, которая смогла достичь такого показателя.