Кордоба: «Краснодар» заслуживает побеждать, но рано говорить о чемпионстве
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил шансы на чемпионство клуба в Российской Премьер-Лиге.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8' 0:2 Са – 45' 0:3 Медина – 90+6'
«Мы играем как одно целое, как команда. Это самое важное, что даёт результаты. Не хочу говорить о чемпионстве. Мы идём от игры к игре. Пока рано что-то говорить, надо делать свою работу. Мы хорошо играем, заслуживаем побеждать. Идём дальше», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, по результатам 12 туров «Краснодар» заработал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб одержал девять побед подряд и стал пятой командой за всю историю турнира, которая смогла достичь такого показателя.
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