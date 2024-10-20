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«Рубин» — «Динамо» Москва: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Рубин» — «Динамо» Москва: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 20 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 11 матчей. «Динамо» заработало 20 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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