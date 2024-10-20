«Ливерпуль» — «Челси»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
Игра не будет показана официально в эфире телеканалов, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 18 очков в семи встречах. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на 14-й строчке.
Комментарии
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