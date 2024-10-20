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Никита Кривцов рассказал, за счёт чего «Краснодару» удалось обыграть «Спартак»

Никита Кривцов рассказал, за счёт чего «Краснодару» удалось обыграть «Спартак»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, за счёт чего «быкам» удалось обыграть московский «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась вчера, 19 октября, и завершилась разгромной победой чёрно-зелёных со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Наверное, в первую очередь победили за счёт правильного разбора соперника. Настрой тренера. Просто делали то, что готовили всё это время», — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занимает шестое место. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей.

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