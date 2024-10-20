Вратарь «Химок» Никита Кокарев: не пью алкоголь после игр, я за здоровый образ жизни

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о пиве. Ранее Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.

«Каждый футболист восстанавливается, как он хочет и может. Для кого-то пить пиво после матчей — это нормально, а для кого-то — нет. Я вот пью водичку. У меня нет привычки выпивать алкоголь после матчей. Я точно не любитель. Я за здоровый образ жизни», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.