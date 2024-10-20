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Анчелотти высказался о гневе Беллингема в адрес Винисиуса, не поделившегося мячом в игре

Анчелотти высказался о гневе Беллингема в адрес Винисиуса, не поделившегося мячом в игре
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал эпизод, произошедший в матче 10-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2), когда атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем разозлился на вингера Винисиуса Жуниора за то, что он ударил по воротам вместо того, чтобы отдать пас на английского футболиста, который находился в более выгодной позиции.

Испания — Примера . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 20'     1:1 Сведберг – 51'     1:2 Винисиус Жуниор – 66'    

«У Беллингема есть характер, раз он разозлился на Вини из-за этого, хотя я не видел этот эпизод. Однако у них нет проблем друг с другом», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

После 10 матчей Ла Лиги «Реал» набрал 24 очка и занимает второе место.

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