«Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

Сегодня, 20 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз эти команды встречались между собой в феврале этого года в финале Кубка английской лиги. Тогда победу с минимальным счётом одержал «Ливерпуль».

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 18 очков в семи встречах. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на 14-й строчке.