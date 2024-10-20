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Полузащитник «Спартака» Игнатов оценил результативность Шамара Николсона в сезоне

Полузащитник «Спартака» Игнатов оценил результативность Шамара Николсона в сезоне
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о ямайском нападающем красно-белых Шамаре Николсоне. В нынешнем сезоне форвард отметился тремя голами.

— Шамар — молодец, я всегда это говорил. Он работает, старается, бывают удачные и неудачные матчи, как и у всех. Нападающих судят по голам, но он очень полезен. Даже если не забивает, то цепляется. Некоторые это не замечают, но Кордоба в матче с нами так и действовал. Надеюсь, Шамар продолжит так же.

— Многие могли подумать, что он окончательно покинет «Спартак». В команде ощущалась эта неопределённость?
— Нет, он просто позже прилетел, к концу сборов вернулся из национальной команды. Понятно, что ему стоило отдохнуть. У него был тяжёлый сезон, потихоньку набрал форму и помог нам. Я нисколько не был удивлён этим, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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