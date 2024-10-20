Анчелотти высказался об игровой форме Мбаппе и Винисиуса после матча с «Сельтой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игровой форме нападающих «сливочных» Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора после матча 10-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2), в котором они забили по голу.

«Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе улучшили свои кондиции. Они очень хорошо начали игру с «Сельтой» и забили два эффектных гола. Необходимо продолжать дальше», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Винисиус сыграл 13 матчей во всех соревнованиях, в которых забил пять голов и сделал семь ассистов.

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