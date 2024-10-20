Тренер «Челси» Мареска рассказал, как посмотрел 38 матчей «Ливерпуля» за неделю

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, как посмотрел 38 матчей «Ливерпуля» за одну неделю. Сегодня, 20 октября, «синие» сыграют с ливерпульцами в рамках 8-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:30 мск.

«Когда я закончил играть и начал работать тренером, то посмотрел 38 матчей «Ливерпуля» за одну неделю, чтобы изучить и проанализировать, насколько хороши они были при предыдущем наставнике в плане прессинга и тому подобных вещей.

Я действительно знаю игроков «Ливерпуля», потому что много раз наблюдал за ними. Та команда, первые два-три года с Клоппом, как они прессинговали, особенно благодаря Салаху, Фирмино и Мане. Это проявлялось не только при владении мячом, но и без него. То, как они агрессивны, — это что-то невероятное. Мне очень нравится Салах не только потому, что он хорош на мяче, но и потому, что он фантастический игрок без мяча.

Это было на Рождество, я до сих пор помню. Я начал смотреть разные виды футбола, чтобы понять и увидеть, как действуют лучшие команды», — приводит слова Марески Chelsea News.