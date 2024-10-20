«Сколько было страданий». Анчелотти — о 200-м матче в качестве тренера «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о достижении им показателя в 200 матчей, проведённых в качестве наставника «сливочных» в испанской Ла Лиге. Напомним, 200-й стала игра 10-го тура Примеры с «Сельтой» (1:2).

«200 игр в чемпионате? Вопрос в том, в скольких играх мы не страдали. 200 игр страданий — это успех», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Итальянский специалист был назначен на должность главного тренера «Королевского клуба» летом 2021 года. Анчелотти также возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Всего под руководством 65-летнего тренера «сливочные» провели 304 матча во всех турнирах.

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