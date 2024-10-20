«Оренбург» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 20 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команду будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали семь очков в 11 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 11 очков и находятся на 13-й строчке.
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