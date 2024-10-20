Кордоба ответил на критику после матчей с Боливией и Чили в отборе к ЧМ-2026

Нападающий сборной Колумбии и «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на критику, полученную в свой адрес после матчей квалификации к чемпионату мира 2026 года с Боливией (1:0) и Чили (4:0).

«Это футбол. Мы отлично показали себя на Кубке Америки. Есть матчи, когда получается не очень, не идёт игра, но это футбол. Сейчас играли здорово», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 31-летний футболист выступает в составе колумбийской национальной команды с ноября 2023 года. За этот период он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: