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Кордоба ответил на критику после матчей с Боливией и Чили в отборе к ЧМ-2026

Кордоба ответил на критику после матчей с Боливией и Чили в отборе к ЧМ-2026
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Нападающий сборной Колумбии и «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на критику, полученную в свой адрес после матчей квалификации к чемпионату мира 2026 года с Боливией (1:0) и Чили (4:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
10 октября 2024, четверг. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
1 : 0
Колумбия
1:0 Терсерос – 58'    
Удаления: Куэльяр – 20' / нет
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 10-й тур
15 октября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Окончен
4 : 0
Чили
1:0 Санчес – 34'     2:0 Диас – 52'     3:0 Дуран – 82'     4:0 Синистерра – 90+3'    

«Это футбол. Мы отлично показали себя на Кубке Америки. Есть матчи, когда получается не очень, не идёт игра, но это футбол. Сейчас играли здорово», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 31-летний футболист выступает в составе колумбийской национальной команды с ноября 2023 года. За этот период он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

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