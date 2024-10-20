Сёмин: Мусаев в «Краснодаре» делает много правильных вещей и хорошо контролирует команду

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Краснодара» в матче со «Спартаком».

«В матче «Спартак» — «Краснодар» меня ничего не удивило. Был очень хороший, интересный и качественный для болельщиков матч. «Краснодар» оказался сильнее по всем позициям. Нужно отметить Мусаева, потому что он делает много простых правильных вещей. Он делает правильные замены, у него очень правильная тактика — не подражает бесконечному розыгрышу у своих ворот. Его команда пытается играть с розыгрышем, но не у своих ворот, а у чужих. У «Краснодара» хорошие контратаки.

И главное — представьте себе, что Кордоба пролетел 38 часов, а потом с Мусаевым они решают, что он будет играть. В итоге он становится лучшим игроком. Это говорит о том, что Мусаев хорошо контролирует команду. На сегодняшний день «Краснодар» выглядит очень мощно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.