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Эдуард Сперцян: зачем ехать в «Зенит», если можно уйти куда-нибудь в Европу?

Эдуард Сперцян: зачем ехать в «Зенит», если можно уйти куда-нибудь в Европу?
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слова сокомандника Никиты Кривцова о переходе в «Зенит».

«У всех есть своя позиция. Есть люди, которые не хотят [в «Зенит»] — я, допустим, тоже. Мне в «Краснодаре» всё нравится. Если думать о Европе, это уже другое. В России для меня «Краснодар». Мне не хочется в «Зенит». Никита Кривцов правильно сказал: зачем ехать в «Зенит», если можно уйти куда-нибудь в Европу?» — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Напомним, ранее Никита Кривцов заявил, что лучше никогда не стать чемпионом, чем пополнить состав команды Сергея Семака.

Сейчас ФК «Краснодар» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ. У клуба в активе 30 очков в 12 турах.

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