Модрич: не очень люблю, когда мне напоминают о моём возрасте

39-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался на тему того, что, приняв участие в матче 10-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (1:2), он стал самым возрастным игроком в истории «сливочных».

«Я не очень люблю, когда мне напоминают о моём возрасте, но это впечатляет. Очень горжусь тем, что являюсь самым возрастным футболистом этого клуба. Я также очень рад крайне важной победе [с «Сельтой»]. Но нам необходимо продолжать в том же духе, потому что дальше нас ожидают другие матчи», — приводит слова Модрича Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Модрич вышел на поле на игру с «Сельтой» в возрасте 39 лет и 40 дней. Он выступает в составе «сливочных» с 2012 года.

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