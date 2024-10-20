Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего ЦСКА одерживает победы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему ЦСКА выигрывает в матчах.

«У ЦСКА очень хороший состав. Нет ничего удивительного и нового в их результатах. У команды хорошая оборона — за счёт неё они выиграли много матчей. Я считаю, что в борьбу за верхние позиции вклинится как ЦСКА, так и «Динамо». Ещё много времени, есть продолжительный подготовительный период между первым и вторым кругом. Дальше будет только интереснее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас ЦСКА находится на четвёртом месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у команды 23 очка в 12 турах.