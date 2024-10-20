«Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в сверхрезультативном матче Первой лиги

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 9:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

Гости вышли вперёд уже на первой минуте. Отличился полузащитник Тимур Аюпов. На пятой минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Роман Емельянов сравнял счёт. На девятой минуте нападающий Камран Алиев забил второй мяч хабаровчан. На 31-й минуте игрок «Урала» Аюпов оформил дубль, сделав счёт 2:2. На 52-й минуте хорватский форвард Мартин Секулич прямым ударом со штрафного забил третий мяч «шмелей». Уже через четыре минуты защитник хозяев Николай Поярков вновь сравнял счёт.

После этой игры в активе «СКА-Хабаровск» стало 18 очков. Команда находится на 12-м месте. «Урал» набрал 26 очков и поднялся на первую строчку.