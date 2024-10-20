Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в сверхрезультативном матче Первой лиги

«Урал» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в сверхрезультативном матче Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 9:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 09:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Аюпов – 1'     1:1 Емельянов – 5'     2:1 Алиев – 9'     2:2 Аюпов – 31'     2:3 Секулич – 52'     3:3 Поярков – 56'    

Гости вышли вперёд уже на первой минуте. Отличился полузащитник Тимур Аюпов. На пятой минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Роман Емельянов сравнял счёт. На девятой минуте нападающий Камран Алиев забил второй мяч хабаровчан. На 31-й минуте игрок «Урала» Аюпов оформил дубль, сделав счёт 2:2. На 52-й минуте хорватский форвард Мартин Секулич прямым ударом со штрафного забил третий мяч «шмелей». Уже через четыре минуты защитник хозяев Николай Поярков вновь сравнял счёт.

После этой игры в активе «СКА-Хабаровск» стало 18 очков. Команда находится на 12-м месте. «Урал» набрал 26 очков и поднялся на первую строчку.

Материалы по теме
Артём Фидлер: мечтаю, чтобы «Урал» вернулся в РПЛ и играл в еврокубках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android