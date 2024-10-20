Защитник махачкалинского «Динамо» рассказал о зарплатах во Второй лиге

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал, сколько он зарабатывал во Второй лиге.

«Когда я играл за черкесский «Интер», зарплата была семь-восемь тысяч рублей. Потом, перейдя в «Машук», получал 20 тысяч», – приводит слова Шумахова «РБ Спорт».

Напомним, футболист выступал за «Черкесск», «Машук» и «Спартак» из Нальчика. С 2022 года Идар Шумахов выступает за «Динамо» из Махачкалы.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист отметился одним голом и одной результативной передачей в 11 матчах. Сейчас махачкалинский клуб находится на 11-м месте турнирной таблицы, в активе у клуба 11 очков в 12 турах.