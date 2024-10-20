«Кое-кто вернулся». Неймар попал в заявку «Аль-Хиляля» впервые за год

32-летний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, не выходивший на поле с октября 2023 года из-за разрыва крестообразной связки, был включён в заявку своей команды на матч Лиги чемпионов АФК с клубом «Аль-Айн», который состоится 21 октября. Об этом информирует официальный аккаунт «Аль-Хиляля» в соцсети Х (ранее Twitter).

«Кое-кто вернулся. Я готов. Знаю, вы в предвкушении. Я тоже. 21 октября вернусь», — сказал бразильский футболист в видео с анонсом его возвращения в состав.

Напомним, Неймар получил травму крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем (0:2).

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