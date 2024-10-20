Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал имя лучшего нападающего РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал разгромную победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0).

«Мы сейчас достаточно хорошо сыграли, набрали хороший ход и не собираемся останавливаться. Кордоба – лучший нападающий, которого я видел в лиге. Кривцов хорошо возится с мячом, может красиво обыграть. Может выбраться из тяжёлой ситуации, что сегодня и продемонстрировал», — приводит слова Агкацева «Советский спорт».

На данный момент «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занимает шестое место. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей.