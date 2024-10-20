Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал имя лучшего нападающего РПЛ
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал разгромную победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8' 0:2 Са – 45' 0:3 Медина – 90+6'
«Мы сейчас достаточно хорошо сыграли, набрали хороший ход и не собираемся останавливаться. Кордоба – лучший нападающий, которого я видел в лиге. Кривцов хорошо возится с мячом, может красиво обыграть. Может выбраться из тяжёлой ситуации, что сегодня и продемонстрировал», — приводит слова Агкацева «Советский спорт».
На данный момент «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» занимает шестое место. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей.
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