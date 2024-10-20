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Колыванов: главная проблема «Динамо» — игра в обороне, с «Рубином» им будет непросто

Колыванов: главная проблема «Динамо» — игра в обороне, с «Рубином» им будет непросто
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Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче московского «Динамо» с «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
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П1
X
П2

«Не могу назвать «Динамо» однозначным фаворитом матча с «Рубином». «Рубин» играет дома достаточно агрессивно. Может быть, в последних матчах у казанцев не всё получалось, но подбор игроков всё равно достаточно высокий. У «Динамо» слишком много ошибок в обороне. Вроде показывают симпатичный футбол, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Будет боевой матч.

«Рубин» — сплочённая команда, которая умеет выходить в контратаки. Повторюсь, главная проблема «Динамо» — игра в обороне. «Динамо» будет тяжело. В прошлом сезоне у них было 9-10 очков от «Краснодара» и «Зенита», но в концовке наверстали. Маловероятно, что в этом сезоне пойдёт по тому же сценарию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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