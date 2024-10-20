Колыванов: главная проблема «Динамо» — игра в обороне, с «Рубином» им будет непросто

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче московского «Динамо» с «Рубином».

«Не могу назвать «Динамо» однозначным фаворитом матча с «Рубином». «Рубин» играет дома достаточно агрессивно. Может быть, в последних матчах у казанцев не всё получалось, но подбор игроков всё равно достаточно высокий. У «Динамо» слишком много ошибок в обороне. Вроде показывают симпатичный футбол, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Будет боевой матч.

«Рубин» — сплочённая команда, которая умеет выходить в контратаки. Повторюсь, главная проблема «Динамо» — игра в обороне. «Динамо» будет тяжело. В прошлом сезоне у них было 9-10 очков от «Краснодара» и «Зенита», но в концовке наверстали. Маловероятно, что в этом сезоне пойдёт по тому же сценарию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.