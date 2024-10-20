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Идар Шумахов: многие команды в этом сезоне недовольны арбитрами, речь не только о «Динамо»

Идар Шумахов: многие команды в этом сезоне недовольны арбитрами, речь не только о «Динамо»
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Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов высказался о судействе в начале текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Первое время мы не понимали, почему именно с нами происходят скандалы, связанные с судейством. Если вы посмотрите, то многие команды в этом сезоне недовольны арбитрами, речь не только о «Динамо». Но мы футболисты, и наша задача — делать свою работу на поле. Честно, тяжело не было. Руководители клуба нам сразу же сказали, что сделают всё, чтобы такого больше не повторялось. Нас попросили не обращать на это внимания, а просто делать свою работу на поле», — приводит слова Шумахова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас махачкалинское «Динамо» находится на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ с 11 очками в 12 турах.

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