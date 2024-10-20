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Идар Шумахов: с первого дня Гаджи Муслимович говорил, что «Динамо» будет играть в РПЛ

Идар Шумахов: с первого дня Гаджи Муслимович говорил, что «Динамо» будет играть в РПЛ
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Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал, что сразу знал о попадании клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Понимание было. С первого дня Гаджи Муслимович (Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо») твердил, что «Динамо» точно будет играть в РПЛ: «Эта команда с любым из вас или без, но до РПЛ точно дойдёт». Эти слова нас сильно мотивировали. Он также говорил, что самый важный футболист – команда», — приводит слова Шумахова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас ФК «Динамо» Махачкала располагается на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ сезона-2024/2025. В активе у клуба 11 очков в 12 турах. На счету у команды две победы, пять ничьих и пять поражений.

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