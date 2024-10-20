Унаи Эмери: в «Астон Вилле» играет лучший вратарь в мире

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери после волевой победы в матче 8-го тура АПЛ с «Фулхэмом» высказался о голкипере своей команды Эмилиано Мартинесе. В этой игре аргентинец отразил 11-метровый удар.

«Эмилиано великолепен, и нам нужен был этот вратарь раньше, он был нужен нам сегодня и будет нужен нам снова. У нас играет лучший вратарь в мире — Эмилиано Мартинес. Это значит, что в таких матчах, как сегодня, и в таких моментах, как с пенальти, он должен быть там, чтобы спасти нас», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

После этого матча в активе «Астон Виллы» 17 очков. Подопечные Унаи Эмери занимают четвёртое место после восьми матчей. «Фулхэм» с 11 очками идёт девятым.