Компани — о матче ЛЧ с «Барселоной»: для Флика эта игра будет особенной

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб встретится с «Барселоной». Игра состоится 23 октября.

«Есть тренеры, которые многое сделали для «Баварии», и Флик — один из них. [Также к ним относятся] Юпп Хайнкес, Пеп Гвардиола и другие. Конечно, для него [Флика] это будет особенный матч. Но, в конце концов, он хочет победить, и мы хотим победить», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Флик являлся главным тренером «Баварии» с 2019 по 2021 год. Под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии, а также клубный чемпионат мира.

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