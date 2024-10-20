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Колыванов: «Краснодар» — команда европейского уровня, «Спартак» на их фоне выглядел блекло

Колыванов: «Краснодар» — команда европейского уровня, «Спартак» на их фоне выглядел блекло
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Известный российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал разгромную победу «Краснодара» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Краснодар» стал совсем другой командой в сравнении с предыдущими годами. Команда с характером, во всех линиях играют очень внимательно. Видно, что «Краснодар» — одно целое. «Спартак» на их фоне выглядел блекло. Да, в концовке было пару моментов, но по ходу всего матча «Краснодар» играл очень уверенно. Смотришь на «Краснодар» и понимаешь что это команда европейского уровня», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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