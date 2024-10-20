Колыванов: «Краснодар» — команда европейского уровня, «Спартак» на их фоне выглядел блекло

Известный российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал разгромную победу «Краснодара» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:0).

«Краснодар» стал совсем другой командой в сравнении с предыдущими годами. Команда с характером, во всех линиях играют очень внимательно. Видно, что «Краснодар» — одно целое. «Спартак» на их фоне выглядел блекло. Да, в концовке было пару моментов, но по ходу всего матча «Краснодар» играл очень уверенно. Смотришь на «Краснодар» и понимаешь что это команда европейского уровня», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.