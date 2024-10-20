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Идар Шумахов заявил, что «Динамо Махачкала» хочет повторить путь «Анжи»

Идар Шумахов заявил, что «Динамо Махачкала» хочет повторить путь «Анжи»
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Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов рассказал о желании клуба повторить путь «Анжи».

«Понятно, что сейчас это будет тяжело осуществить, но ничего невозможного нет. Если на мой век это придется, то буду счастлив. Если клуб будет планомерно двигаться, как сейчас, я уверен, что и до еврокубков дойдем. Мы просто упорно работаем и делаем все, что от нас зависит», — приводит слова Шумахова «РБ Спорт».

Напомним, ФК «Анжи» просуществовал с 1991 по 2022 год. В сезоне 2012/2013 команда заняла третье место в чемпионате России, дошла до финала Кубка страны и до 1/8 финала Лиги Европы. В этом году стало известно, что футбольный клуб продолжит играть в медиалиге.

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