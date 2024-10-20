Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ностальгируем!» «Рубин» опубликовал ролик о победе над «Барселоной» на «Камп Ноу»

Пресс-служба казанского «Рубина» в своём телеграм-канале опубликовала видеоролик, посвящённый легендарной победе российского клуба над испанской «Барселоной» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Рубин»

«Ровно 15 лет назад «Рубин» обыграл «Барселону» со счётом 2:1 на «Камп Ноу». Ностальгируем!» — говорится в подписи к видеоролику.

Матч состоялся 20 октября 2009 года на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Казанцы одержали победу со счётом 2:1. На второй минуте игры полузащитник Александр Рязанцев дальним ударом вывел «Рубин» вперёд. На 48-й минуте шведский форвард «Барселоны» Златан Ибрагимович с передачи Хави сравнял счёт. Победу команде из Казани принёс гол турка Гёкдениза Карадениза на 73-й минуте.