Кейн — о хет-трике в матче Бундеслиги: всегда много разговоров, когда форвард не забивает

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался относительно своего хет-трика в матче 7-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (4:0). До этой игры английский футболист не забивал на протяжении трёх встреч.

«У нападающего бывают моменты, когда всё, к чему он ни прикоснётся, залетает в ворота. Когда не забиваешь, всегда много разговоров. Это часть жизни нападающего. Я всегда верю в себя и в своих партнёров по команде», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: