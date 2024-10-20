Попов — о победе «Рубина» над «Барселоной»: не было никаких эмоций, всё спокойно

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов рассказал о своих эмоциях после победы в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Всё было спокойно, не было каких-то выплесков эмоций. Курбан Бекиевич слишком спокойный человек. В раздевалке вообще не было никаких эмоций, пока тренер не зашёл и не сказал: «Вы чего не веселитесь?» Там была скромная, обычная раздевалка 30-х годов. Ничто не предвещало победы, и все просто были уставшие. Чуть-чуть поорали в автобусе, когда ехали в гостиницу. И потом ничего не отмечали: выиграли и выиграли.

Встречал народ в аэропорту, как мне помнится. Конечно, вся страна, не только Казань, гордилась нами, и это было приятно. Это же была группа, и ещё ничего не было понятно, да и сезон продолжался, потому и не было празднований. Что касается финансов, это было у каждого лично прописано в контракте. Нам платили после группового этапа за участие в Лиге чемпионов каждому по вкладу, а не за отдельную победу», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

Напомним, матч казанского «Рубина» с «Барселоной» проходил в рамках группового этапа Лиги чемпионов ровно 15 лет назад — 20 октября 2009 года. Тогда россиянам удалось одержать победу со счётом 2:1.