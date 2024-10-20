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Френки де Йонг рискует пропустить матч с «Севильей» из-за мышечного дискомфорта

Френки де Йонг рискует пропустить матч с «Севильей» из-за мышечного дискомфорта
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может пропустить матч 10-го тура испанской Примеры с «Севильей», который состоится сегодня, 20 октября, по причине наличия у него мышечного дискомфорта.

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Френки очень хорошо тренировался в эти дни, и я рассчитывал на него как на игрока стартового состава, но теперь мы подождём с этим решением. Он закончил тренировку с дискомфортом. Несмотря на то что сегодня Френки провёл первую часть тренировки с командой, затем он работал отдельно», — приводит AS слова главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика.

С апреля 2024 года де Йонг восстанавливался от травмы лодыжки. В октябре полузащитник успел принять участие в двух матчах, в которых провёл на поле 24 минуты.

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