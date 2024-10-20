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Колыванов: «Локомотиву» не нужно ждать, что кто-то предоставит сюрприз

Колыванов: «Локомотиву» не нужно ждать, что кто-то предоставит сюрприз
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Российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал игру «Локомотива» с «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Даже Галактионов отметил, что в игре с «Химками» не хватило быстроты. Может быть, «Локомотив» слишком поверил в свои силы. Где-то вся команда не дорабатывала, допустили грубейшие ошибки в обороне. Что первый гол привезла защита, что второй. Не было свежести у «Локомотива». Не знаю, что произошло с командой. Наверное, переоценили свои возможности и не удалось проявить свои лучшие качества.

«Локомотиву» нужно будет доказывать. У них более молодой коллектив. Может, изначально «Локомотив» всерьёз не воспринимали, но они выходили мобилизованными с полной отдачей и всё получалось. Когда борешься за самые высокие места, нужно по-другому готовиться и не ждать, что тебе кто-то предоставит сюрприз», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча команд прошла вчера, 19 октября, в рамках 12-го тура РПЛ. «Химки» одержали победу со счетом 2:0.

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