Колыванов: «Локомотиву» не нужно ждать, что кто-то предоставит сюрприз

Российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал игру «Локомотива» с «Химками».

«Даже Галактионов отметил, что в игре с «Химками» не хватило быстроты. Может быть, «Локомотив» слишком поверил в свои силы. Где-то вся команда не дорабатывала, допустили грубейшие ошибки в обороне. Что первый гол привезла защита, что второй. Не было свежести у «Локомотива». Не знаю, что произошло с командой. Наверное, переоценили свои возможности и не удалось проявить свои лучшие качества.

«Локомотиву» нужно будет доказывать. У них более молодой коллектив. Может, изначально «Локомотив» всерьёз не воспринимали, но они выходили мобилизованными с полной отдачей и всё получалось. Когда борешься за самые высокие места, нужно по-другому готовиться и не ждать, что тебе кто-то предоставит сюрприз», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча команд прошла вчера, 19 октября, в рамках 12-го тура РПЛ. «Химки» одержали победу со счетом 2:0.