Джон Кордоба: для «Краснодара» игра со «Спартаком» была непростой

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об игре 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» разгромили «Спартак» со счётом 3:0.

«Очень рад, что одержали победу в матче со «Спартаком». Мы играли как команда, а это самое важное. Ничего такого не произошло после моей замены. Игра со «Спартаком» была непростой. Мы проделали отличную работу с ребятами и тренерским штабом», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 12 матчей. «Спартак» заработал 19 очков и располагается на шестой строчке.

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