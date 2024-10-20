Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Кордоба: для «Краснодара» игра со «Спартаком» была непростой

Джон Кордоба: для «Краснодара» игра со «Спартаком» была непростой
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об игре 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» разгромили «Спартак» со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«Очень рад, что одержали победу в матче со «Спартаком». Мы играли как команда, а это самое важное. Ничего такого не произошло после моей замены. Игра со «Спартаком» была непростой. Мы проделали отличную работу с ребятами и тренерским штабом», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 12 матчей. «Спартак» заработал 19 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Кордоба ответил на критику после матчей с Боливией и Чили в отборе к ЧМ-2026

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android