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Кейн: Левандовски — один из лучших нападающих нашего поколения

Кейн: Левандовски — один из лучших нападающих нашего поколения
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб встретится с «Барселоной». Игра состоится 23 октября.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Роберт [Левандовски] — фантастический нападающий, один из лучших в нашем поколении. Это будет особенный матч. Многие из нас хорошо знают их тренера. Мы ожидаем, что соперник будет много владеть мячом и активно прессинговать. Это будет тяжёлая битва, но мы примем её», — приводит слова Кейна журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

Левандовски выступал в составе «Баварии» с 2014 по 2022 год. За этот период он сыграл 375 матчей во всех турнирах, в которых отметился 344 голами и 73 ассистами.

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