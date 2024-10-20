Игрок «Сочи» Игнасио Сааведра прокомментировал победу над «Родиной»

Чилийский полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной» (1:0).

«На протяжении всего матча мы были сплочённой командой, работали слаженно, как и в течение прошедшего недельного цикла. Мы хорошо прессинговали, отнимали мячи, доводили их до финальной трети. К сожалению, нам не хватило реализации моментов, чтобы закончить игру с более комфортным счётом. Но, так или иначе, мы провели хороший матч и забираем заслуженные три очка.

Почему во втором тайме было меньше моментов? «Родина» стала поджимать нас, им нужно было отыгрываться, поэтому они стали чаще атаковать. Мы же искали шансы в контратаках, но не использовали свои возможности», — приводит слова Сааведры пресс-служба клуба в телеграм-канале.