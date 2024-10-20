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Хави может возглавить сборную Катара — Al Raya

Хави может возглавить сборную Катара — Al Raya
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави может возглавить сборную Катара. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Al Raya.

По информации источника, спортивные руководители катарской национальной команды проведут встречу с испанским специалистом, чтобы обсудить возможность сотрудничества с ним.

До того как возглавить «Барселону» в ноябре 2021 года, Хави занимал должность главного тренера катарского «Аль-Садда». 44-летний специалист работал в этом клубе с 2019 года.

Хави покинул пост главного тренера каталонского клуба по окончании минувшего сезона. Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

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