Гвардиола заявил, что не занял бы руководящую должность в клубе по примеру Клоппа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, согласился бы он занять одну из руководящих должностей в каком-либо клубе по примеру экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который был назначен на пост глобального руководителя по футболу в «Ред Булл».

«Мне нравится зелёная трава и не нравится быть человеком в галстуке. Я бы часто критиковал своего тренера! Не могу этим заниматься. Но мне нравится приходить сюда [в клуб] утром на работу. Это главная причина, по которой я стал тренером», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год.

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