1,1 млн человек стоят в онлайн-очереди на матч «эль класико», где впервые сыграет Мбаппе

На официальном сайте ФК «Реал» Мадрид скопилась онлайн-очередь почти из 1,1 млн человек. Все пользователи хотят приобрести билеты на матч «эль класико», который состоится 26 октября.

Фото: sports.ru

Напомним, «Реал» Мадрид и «Барселона» сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Арена может вместить в себя только 81 тыс. зрителей. Отметим, что это первый матч «эль класико», участие в котором примет нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Французский футболист присоединился к клубу в 2024 году.