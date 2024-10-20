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«Енисей» вырвал победу у «Уфы» в концовке матча 15-го тура Первой лиги

«Енисей» вырвал победу у «Уфы» в концовке матча 15-го тура Первой лиги
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Енисей» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Окладников – 90+6'    

Единственный гол в матче был забит на 90+6-й минуте. Отличился нападающий «Енисея» Андрей Окладников.

После этой победы в активе «Енисея» стало 20 очков. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками находится на 17-й строчке.

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