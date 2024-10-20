«Енисей» вырвал победу у «Уфы» в концовке матча 15-го тура Первой лиги

Сегодня, 20 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Енисей» и «Уфа». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Фаловым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 90+6-й минуте. Отличился нападающий «Енисея» Андрей Окладников.

После этой победы в активе «Енисея» стало 20 очков. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками находится на 17-й строчке.