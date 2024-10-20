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Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал о влиянии Смолова на команду

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал о влиянии Смолова на команду
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о нападающем «быков» Фёдоре Смолове.

«Смолов – очень важное приобретение как на поле, так и за его пределами. Конечно, он повлиял на атмосферу в команде, он имеет огромный опыт за плечами. Со своей стороны он делает всё, чтобы было комфортно в коллективе», — приводит слова Агкацева «Советский спорт».

Смолов вернулся в «Краснодар» минувшим летом. До этого российский нападающий играл в составе «быков» с 2015 по 2018 год. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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