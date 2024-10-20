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Сейшелы заявили о готовности сыграть со сборной России

Сейшелы заявили о готовности сыграть со сборной России
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Генеральный секретарь Федерации футбола Сейшельских островов Элвис Четти заявил, что национальная команда готова приехать в Россию для проведения товарищеского матча.

«Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть?
Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Ему решать — где, с кем и когда играть. Если он захочет матча с Россией, то мы будем готовы начать переговоры», — приводит слова Четти Sport24.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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