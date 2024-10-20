Компани — о хет-трике Кейна в матче со «Штутгартом»: Гарри забивал и всегда будет забивать

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о хет-трике нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна, который он оформил в матче 7-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (4:0). До этой игры английский футболист не забивал на протяжении трёх встреч.

«Честно говоря, я не тратил ни секунды, думая о том, забивал Гарри или нет [в прошлых играх]. Я знаю, какими качествами он обладает. Кейн всегда голоден [до голов], даже на тренировках. Иногда забывается, как усердно Гарри работает на команду. Он всегда забивал и всегда будет забивать голы. Это не изменится», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: