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Владимир Бесчастных прокомментировал поражение «Родины» в матче с «Сочи»

Владимир Бесчастных прокомментировал поражение «Родины» в матче с «Сочи»
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Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи».

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Крамарич – 39'    

«Мы играли с достойным соперником. В первом тайме начали неплохо, потом, наверное, немного стушевались. У «Сочи» были моменты и они ими воспользовались. Второй тайм прошёл в равной игре, никто не забил и мы проиграли», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

На данный момент сочинцы имеют в своём активе 24 очка. Южане занимают четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается московского клуба, то он за 15 матчей заработал 19 очков. «Родина» пребывает на десятом месте в таблице.

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