Владимир Бесчастных прокомментировал поражение «Родины» в матче с «Сочи»

Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи».

«Мы играли с достойным соперником. В первом тайме начали неплохо, потом, наверное, немного стушевались. У «Сочи» были моменты и они ими воспользовались. Второй тайм прошёл в равной игре, никто не забил и мы проиграли», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

На данный момент сочинцы имеют в своём активе 24 очка. Южане занимают четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Что касается московского клуба, то он за 15 матчей заработал 19 очков. «Родина» пребывает на десятом месте в таблице.