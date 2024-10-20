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Пименов: с «Химками» можно считаться, они обезоружили нападение «Локомотива»

Пименов: с «Химками» можно считаться, они обезоружили нападение «Локомотива»
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал результаты матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«По результату матч «Химки» — «Локомотив» удивил. Связано это с укреплением «Химок», всё-таки там собраны квалифицированные футболисты и у тренерского штаба большой выбор, поэтому с ними уже можно считаться. У «Локомотива» были проблемы в обороне, а атака не сработал так, как всегда до этого матча. «Химки» обезоружили нападение «Локомотива», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 12 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали 11 очков и на данный момент занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.

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